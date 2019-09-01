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نفت المديرية العامة للجوازات ما يتم تناقله عن توجهها لزيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص لتصبح مثل باقي المهن ابتداءً من العام الهجري الجديد 1/ 1/ 1441هـ حيث جاء ذلك من خلال ردّها على بعض الاستفسارات.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن تراجع أعداد سائقي السيارات الأجانب في السعودية في الفترة الأخيرة بنسبة 7% خلال عام 2018 مقارنة بالعام 2017 من 1.4 مليون سائق إلى 1.3 مليون سائق بعد قرار السماح للنساء بالقيادة.
وقالت تقارير إن عدد السعوديات يبلغ 6 ملايين سيدة منهم نسبة 65% يمكنهم القيادة، وبالتالي ستقل نسبة السائقين الأجانب بدرجة كبيرة، وأوضحت أن أعداد السعوديات اللاتي يمكنهن قيادة السيارات حتى عام 2020 قد يصل إلى 3 ملايين سعودية.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 02:38 PM
بعد تداول أنها ستصبح مثل باقي المهن ابتداءً من العام الهجري الجديد
نفت المديرية العامة للجوازات ما يتم تناقله عن توجهها لزيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص لتصبح مثل باقي المهن ابتداءً من العام الهجري الجديد 1/ 1/ 1441هـ حيث جاء ذلك من خلال ردّها على بعض الاستفسارات.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن تراجع أعداد سائقي السيارات الأجانب في السعودية في الفترة الأخيرة بنسبة 7% خلال عام 2018 مقارنة بالعام 2017 من 1.4 مليون سائق إلى 1.3 مليون سائق بعد قرار السماح للنساء بالقيادة.
وقالت تقارير إن عدد السعوديات يبلغ 6 ملايين سيدة منهم نسبة 65% يمكنهم القيادة، وبالتالي ستقل نسبة السائقين الأجانب بدرجة كبيرة، وأوضحت أن أعداد السعوديات اللاتي يمكنهن قيادة السيارات حتى عام 2020 قد يصل إلى 3 ملايين سعودية.
، "الجوازات" توضح حقيقة زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق ،
المصدر : الخليج 365
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