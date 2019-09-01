، شاهد.. محافظ الطائف وممثلو الجهات الحكومية يدشنون انطلاقة العام الدراسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في 1800 مدرسة وبإشراف ومتابعة أكثر من 800 مشرف تربوي كانت البداية

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، العام الدراسي الجديد من مدرسة الخالدية الابتدائية ومتوسطة ابن قدامة التابعة لمكتب التعليم بالغرب، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، فيما شارك عدد من ممثلي الجهات الحكومية بالطائف في تدشين العام الدراسي الجديد من عدة مدارس وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة؛ لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد.

وشارك "الميموني" في استقبال الطلاب بباقات الورد وعبارات الترحيب، حيث شهدوا برنامجاً مصاحباً وانطلاقة الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي.

وأشاد بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيداً بما لمسه من حرص من القائمين على التعليم بالمحافظة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المحافظة ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بالمتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجهد والاجتهاد.

كما شارك مساعدو المدير العام ومديرو الإدارات ومكاتب التعليم للبنين والبنات وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية في استقبال الطلبة وانطلاقة العام الدراسي وانتظام الطلبة على مقاعد الدراسة ودعم ومساندة وتمكين قادة المدارس، واطلعوا على البرامج التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلبة وتدشين الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي.

فيما كانت الإدارة العامة للتعليم بالطائف قد أكملت استعداداتها للعام الدراسي الجديد وأعلنت جاهزيتها لاستقبال ما يزيد على 250 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1800 مدرسة داخل الطائف والمحافظات التابعة لها.

وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي إلى أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي دعماً منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عاماً دراسياً جاداً ومتميزاً، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم وتحفيزاً للطلبة. لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، واطلاع المسؤولين كذلك على برامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والتي أعدتها المدارس للطلاب المستجدين.

وأعرب "اللهيبي" عن شكره وتقديره لكل المسؤولين بالطائف، وعلى رأسهم محافظ الطائف ومديرو الدوائر الحكومية، وكذلك مقدماً شكره لمحافظي المحافظات التابعة للطائف تعليمياً على هذه المشاركة الفاعلة التي تعد امتداداً للأعمال الداعمة للتعليم، متمنياً للجميع عاماً حافلاً بالإبداع والتميز.

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