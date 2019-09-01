، شاهد .. جولات ميدانية لمحافظ صبيا وقيادات "التعليم" تقف على جاهزية المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقاءات بالمعلمين واطلاع على الفعاليات ومتابعة لآلية المقررات وتوزيع الطلاب

بمشاركة محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود؛ قام مدير "تعليم صبيا" ضيف الله بن علي الحازمي؛ صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية على عدد من المدارس؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك مع أول أيام العام الدراسي الجديد ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ.

شملت الجولة مدرسة صبيا الجديدة للبنين، ومجمع ابن خلدون التعليمي، مدشّناً خلالها انطلاق الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، وأسبوع التهيئة الإرشادية لطلاب الأول المتوسط، والأول الثانوي، كما اطلع على بعض الفعاليات المصاحبة، وآلية توزيع المقررات الدراسية، وتوزيع الطلاب على الفصول، والتقى المعلمين والطلاب، وأولياء أمورهم متلمساً احتياجاتهم من كثب.

وثمّن "الحازمي"؛ حرص وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على متابعة إتمام الاستعدادات للعام الدراسي، وتوجيهه قيادات التعليم؛ لمشاركة أبنائنا الطلاب والطالبات انطلاقتهم في أول يوم دراسي، معبراً عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب المستجدين فعاليات الأسبوع التمهيدي، مهنئاً الجميع بالعام الدراسي الجديد، ومتمنياً لهم عاماً حافلاً بالتميز والإبداع والجد والاجتهاد؛ في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة- أيّدها الله.

من جانب آخر، قام مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، ربيع بن مهدي عطية؛ بجولة مماثلة شملت ثانوية كرامة الأحمر، فيما تفقّد المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا؛ عملية انتقال طلاب الطفولة المبكرة من مدرسة الملك عبدالعزيز بالمحلة والواسط، والأسبوع التمهيدي بمدرسة تحفيظ ضمد، مشيدين بما شاهداه خلال الزيارة من برامج وفعاليات، وانتظام الطلاب، والهيئة التعليمية، والإدارية سائلين الله تعالى للجميع العون والتوفيق.

وفي السياق نفسه، قامت المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي؛ بزيارة لمتوسطة العيدابي الأولى، وتفقدت إحدى رياض الأطفال في ابتدائية تحفيظ العيدابي، وشاركت "المساعدة" في برنامج التهيئة، كما وقفت على مرافق وفصول المدرسة، واجتمعت بالقائدة والمعلمات، مباركة لهم العام الدراسي الجديد.

وكانت إدارة تعليم صبيا، قد أعلنت جاهزيتها لانتظام أكثر من ١٤٣ ألف طالب وطالبة في أكثر من ١٢٣٩ مدرسة للبنين والبنات، بعد اكتمال ترحيل المقررات الدراسية، وتعيين قرابة 700 معلم ومعلمة، وعودة أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة.

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