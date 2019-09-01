موعد بداية الدراسة في السعودية 1441 والتقويم الدراسي الجديد .. مدارس المملكة تستعد لاستقبال طلابها...

يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد بداية الدراسة في السعودية 1441 لجميع الصفوف الدراسية المختلفة بداية من المرحلة الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والتقويم الدراسي بشكل عام، لذا نقدم لكم في السطور القادمة موعد بداية الدراسة في السعودية لاسيما بعدما أعلنت مدارس المملكة العربية السعودية استعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

يسعى أولياء الأمور إلى معرفة موعد بدء الدراسة للاستعداد للموسم الدراسي الجديد من خلال شراء المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب بمختلف أعمارهم، فمع الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ التساؤلات عن العام الدراسي الجديد من قبل الجميع بالمملكة العربية السعودية.

موعد بداية الدراسة في السعودية 1441

تحاول طبقة المعلمين التفتيش عن موعد بداية الدراسة وانتهاء الإجازة مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس الجاري، حيث هناك عدد كبير من المعلمين متواجدين بالمملكة العربية السعودية، لذا تزداد عمليات البحث مع كل ساعة تقريبًا. Advertisements

أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية.

العام الدراسي الجديد

يهتم المعلمون بموعد بداية الدراسة في السعودية بسبب عودتهم التي تسبق بداية الدراسة في المملكة، فمن المتعارف عليه أن دائمًا يكون موعد عودة المعلمين قبل موعد بداية الدراسة في السعودية، حتى يستعد المعلمون للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب، والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

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الجدير بالذكر أن اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 ستكون يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441 لتبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.