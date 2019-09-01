الإنذار المبكر يستهل أول يوم دراسة بتنبيه 9 مناطق .. أمطار وغبار

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد -الذي يصادف أول أيام العام الدراسي الجديد- مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونجران والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض من حالات مناخية متفاوتة. ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في مكة: أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ من الثانية ظهراً للثامنة مساءً. وفي تنبيه آخر تشهد المدينة المنوّرة ونجران حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة بالمدينة كلاً من: الحناكية والعلا والمدينة المنوّرة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر من الثانية ظهراً للثامنة مساءً. وأفادت “الأرصاد” بتعرُّض المنطقة الشرقية والقصيم والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة بالرياض كلاً من: الدوادمي والمجمعة والعاصمة الرياض وحريملاء وشقراء ووادي الدواسر، وتبدأ من الواحدة ظهراً وتستمر للثامنة مساءً.