شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال من محمد بن زايد للرئيس هادي وتقديم له هذا العرض المغري مقابل وقف الحرب الاعلامية والعسكرية ضد بلاده والمرتزقة التابعين لها وهكذا كان الرد..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي تلقى قبل قليل اتصال هاتفي من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد .
وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه ان ولي عهد ابو ظبي طلب من الرئيس هادي وقف العمليات العسكرية في الجنوب مقابل موافقة المجلس الانتقالي على الجلوس الى طاولة الحوارللتفاوض دون شروط مسبقة.
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واشار المصدر الى ان الرئيس هادي رفض وقف العمليات العسكرية الا اذا سلم كافة المتمردون اسلحتهم وتمكنت الدولة من بسط نفوذها على كل شبر في الجنوب .
كانت هذه تفاصيل خبر اتصال من محمد بن زايد للرئيس هادي وتقديم له هذا العرض المغري مقابل وقف الحرب الاعلامية والعسكرية ضد بلاده والمرتزقة التابعين لها وهكذا كان الرد..شاهد التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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