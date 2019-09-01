شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال من محمد بن زايد للرئيس هادي وتقديم له هذا العرض المغري مقابل وقف الحرب الاعلامية والعسكرية ضد بلاده والمرتزقة التابعين لها وهكذا كان الرد..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتصال من محمد بن زايد للرئيس هادي وتقديم له هذا العرض المغري مقابل وقف الحرب الاعلامية والعسكرية ضد بلاده والمرتزقة التابعين لها وهكذا كان الرد..شاهد التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.