شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار تام للتحالف العربي .. وحرب طاحنة بين السعودية والإمارات في عدن.. ماالذي حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني المعروف عبدالباري عطوان في مقطع فيديو جديد ، رصده "ناس تايمز" إن التحالف السعودي الإماراتي انهار تمامًا وما يحدث هذه الأيام في عدن هي حرب بالإنابة بين حليفين سابقين بأيادٍ يمنية.

وكشف عبدالباري عطوان عن كواليس وأسرار زيارته إلى عدن اليمنية وتشابه الأحداث في الماضي والحاضر.

وأشار إلى زيارته لليمن عبر العاصمة عدن، في أحداث يناير 1986 ، وتشابه أحداث ما يسمى بـ"الطغمة والزمرة" وأحداث اليوم.. وتحدث عن الغلبة لمن ستكون بعد هذه الأحداث.

وتشهد عدن هذه الليلة حالة مستمرة من مداهمات ونهب المنازل والمحلات التجارية والفنادق، وكذا حملة اعتقالات بالجملة إضافة إلى إعدامات ميدانية، تنفذها مليشيات الإمارات ضد المؤيدين للرئيس هادي.

ويستعد الجيش الوطني الزحف إلى عدن واستعادتها وطرد مليشيات الإرهاب التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة.



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