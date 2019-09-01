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شكرا لقرائتكم خبر عن رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجم مغردون ونشطاء على موقع "تويتر"، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، واتهموه بـ"إشعال الحرب في اليمن والعبث في الساحة العربية" وبأنه "شيطان العرب".
وجاءت هذه التعليقات في سياق ردود على تغريدة نشرها ابن زايد على حسابه الرسمي بـ"تويتر" بمناسبة بدء العام الهجري الجديد قال فيها: "نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441.. ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع.. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش".
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
وقال أحد المغردين: "لن يكون لكم أي ذكر بالمستقبل.. صبر اليمنيون عليكم 4 سنوات.. غباؤك نعمة بالنسبه لك ونقمة لشعب الإمارات ومكافأة لسلطنة عمان لأنها سوف تستعيد الساحل المتمرد مستقبلا".
فيما قال آخر: "اللهم إن محمد بن زايد قد غره حلمك فتمادى في إجرامه، اللهم شتت شمله ومزق ملكه واجعله عبرة وخذه أخذ عزيز مقتدر".
وتوجه إلى ابن زايد اتهامات بالتمويل والمشاركة في الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية؛ فمن الانقلاب في مصر، مرورا بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد الحكومة الشرعية، وليس انتهاء بحرب اليمن ودعم قوات انفصالية في الجنوب ضد الحكومة الشرعية، وقد دأب على إثارة الفوضى والقلاقل في المنطقة، مستغلا حجم الأموال الكبير الذي تجنيه أبوظبي من وراء تصدير النفط".
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.
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وبمناسبة هذا اليوم— نضال العواضي (@nedhal_alawadii) August 30, 2019
نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته
وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر
" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا "
وبمناسبة هذا اليوم
نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته
وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر
" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا "
وبمناسبة هذا اليوم— نضال العواضي (@nedhal_alawadii) August 30, 2019
نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته
وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر
" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا "
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
وبمناسبة هذا اليوم— نضال العواضي (@nedhal_alawadii) August 30, 2019
نسأل الله أن يرينا فيكم عجائب قدرته
وأن يأخذك أخذ عزيز مقتدر
" ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا "
">
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
·
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.
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اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب— خليل المقداد (@Kalmuqdad) August 31, 2019
اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب
اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب— خليل المقداد (@Kalmuqdad) August 31, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
اللهم اقصم ظهره وشل أركانه وزلزل عرشه وأزل ملكه واجعله عبرة وحكاية ولمن خلفه آية فإنه حارب دينك وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد اللهم فصب عليه سوط عذاب— خليل المقداد (@Kalmuqdad) August 31, 2019
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
·
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.
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اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك— تعزية ولي الفخر (@RosesTaiz) August 30, 2019
اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب
اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك
اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب
اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك— تعزية ولي الفخر (@RosesTaiz) August 30, 2019
اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
اللهم انه طغى وتكبر وظلم واستحل دماء الابرياء من عبادك— تعزية ولي الفخر (@RosesTaiz) August 30, 2019
اللهم ابتليه بالاوجاع والاسقام تقعده ويتمنى الموت ولا يجده يارب يا منتقم للابرياء يا ناصر المستضعفين يارب
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.
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ان شاء سيكون عام لنهايتك— الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 30, 2019
انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.
وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.
لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني
ان شاء سيكون عام لنهايتك
انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.
وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.
لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني
ان شاء سيكون عام لنهايتك— الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 30, 2019
انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.
وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.
لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
ان شاء سيكون عام لنهايتك— الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 30, 2019
انت شخص موبوء بكافة الأمراض والعقد النفسية تمتلك ملامح مجرم وعقلية قاتل.
وأفضل مهنة لك هي تنظيف حمامات عاهرات في ملهى.
لعنة الدم اليمني وعدالة السماء ستكتب نهايتك #طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني
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نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
·
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 30, 2019
نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441..ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع .. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش.
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(( أبو محمد ))@3LSduYhgpFHhL11
كانت هذه تفاصيل خبر رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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