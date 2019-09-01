شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قيادي جنوبي بارز يصفع الإمارات ويكشف هوية قيادات وجنود الجيش " الارهابيين " الذين استهدفتهم طائرات الإمارات والوافدين لتأدية الواجب من معسكر للجيش السعودي "بشرورة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المقاومة الجنوبية " عادل الحسني "عن هوية قيادات قوات الجيش الوطني التي استهدفت بقصف الطائرات الإماراتية في عدن وأبين والذين استشهد بعضهم واصيب البعض الأخر بجراج بالغة .

وقال " الحسني في تصريحات للجزيرة - تابعها اليمني اليوم - " أن قائد قوات الجيش الوطني الذي استهدف ومعه قواته بغارات الطائرات الإماراتية في أبين هو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام برتبه لواء كما شاركه في قيادة العمليات العسكرية بأبين محافظ أبين وهو قيادي معروف في حزب المؤتمر الشعبي العام .

وأكد القيادي في المقاومة الجنوبية ان كافة من استشهدوا أو اصيبوا جراء القصف الإماراتي وتم استهدافهم من قبل طائرات الإمارات بما في ذلك الجنود ينتمون لوحدات عسكرية تلقت تدريبتها في معسكرات الجيش السعودي في منطقة " شرورة " السعودية والكثير منهم من القبيلة التي ينحدر منها الرئيس " هادي" بأبين .