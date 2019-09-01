السعودية اليوم / محافظ صبيا يشارك قيادات التعليم في انطلاق العام الدراسي الجديد



صبيا 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واس

قام محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود بمرافقة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم ، بزيارة عدد من المدارس للمتابعة الميدانية لاستقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك مع أول أيام العام الدراسي الجديد 1440 / 1441هـ .

وشملت الزيارة مدرسة صبيا الجديدة للبنين، ومجمع ابن خلدون التعليمي، حيث جرى خلال الجولة تدشين انطلاق الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، وأسبوع التهيئة الإرشادية لطلاب الأول المتوسط، والأول الثانوي ، إلى جانب متابعة عدد من الفعاليات المصاحبة، وآلية توزيع المقررات الدراسية، وتوزيع الطلاب على الفصول، وكذلك الالتقاء بالمعلمين والطلاب، وأولياء أمورهم.

وثمن مدير تعليم صبيا حرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على متابعة إتمام الاستعدادات للعام الدراسي، وتوجيهه قيادات التعليم لمشاركة الطلاب والطالبات انطلاقتهم في أول يوم دراسي، معبرًا عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب المستجدين فعاليات الأسبوع التمهيدي، ومهنئًا الجميع بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاماً حافلاً بالتميز والإبداع، والجد الاجتهاد.

من جهة أخرى قام مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية والمساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا ، بجولات مماثلة شملت ثانوية كرامة الأحمر، ومتابعة عملية انتقال طلاب الطفولة المبكرة من مدرسة الملك عبدالعزيز بالمحلة والواسط ، والأسبوع التمهيدي بمدرسة تحفيظ ضمد ، فيما زارت المساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي متوسطة العيدابي الأولى، وتفقدت إحدى رياض الأطفال في ابتدائية تحفيظ العيدابي ، حيث شاركت في برنامج التهيئة وتجولت في مختلف المرافق والفصول المدرسية.

يذكر أن 1239 مدرسة للبنين والبنات بتعليم صبيا استقبلت اليوم أكثر من 143,000 طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

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13:55ت م

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