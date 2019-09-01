السعودية اليوم / محافظ بيشة يدشن مدارس الطفولة المبكرة



أبها 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ بيشة محمد بن سبرة اليوم، بحضور مدير التعليم نايف الهاجري، مدارس الطفولة المبكرة في ابتدائية الحيفة بمكتب التعليم بوسط بيشة.

وتجول بن سبرة في مرافق المدرسة، مشيداً بما اطلع عليه من تجهيزات مدرسية، وما قدم من جهود من فريق العمل في تعليم بيشة لتنفيذ مشروع الطفولة المبكرة الذي أقرته وزارة التعليم لتطوير وجويد نواتج التعليم.

// انتهى //

13:52ت م

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