السعودية اليوم / محافظة شرورة تستقبل أكثر 28 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي



شرورة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت مدارس محافظة شرورة اليوم، أكثر 28 ألف طالب وطالبة في 179 مدرسة بمختلف مراحل التعليم العام.

وتفقد مدير إدارة التعليم بالمحافظة فهد بن صالح عقالا اليوم، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، وشارك بحضور الطابور الصباحي، وذلك بهدف مشاركة الطلاب انطلاقة العام الدراسي لتحفيزهم وتشجيعهم.‫

وألقى عقالا خلال الجولة كلمة رحب فيها بالطلاب والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وحثهم إلى التطلع للمعرفة والعلم بكل همة ونشاط للرقى بأنفسهم ووطنهم، والتعاون والتكاتف مع الأساتذة والمعلمين في سبيل تحقيق رؤية قيادتنا الطموحة، ولإكمال مسيرة العلم والمعرفة في هذا الوطن الغالي.

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13:47ت م

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