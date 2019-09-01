السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تستقبل الطلاب المستجدين



جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، الطلاب المستجدين في يومهم الأول في السنة التحضيرية، بحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبد الله البارقي، وذلك بمعهد اللغة الإنجليزية.

وتم استقبال الطلاب المستجدين بعبارات الترحيب والورود والهدايا الرمزية، بهدف إيصال رسالة إيجابية وتحفيزية للطلاب في أول أيام الدراسة، حيث تحرص الجامعة على توفير المناخ والبيئة التعليمية المناسبة للطالب.

وقدّم الدكتور الحياني التهنئة للمستجدين بقبولهم في الجامعة، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أكملت استعداداتها لبداية العام الدراسي 1441هـ من خلال تهيئة البيئة العلمية الملائمة، وتوفير كافة الخدمات التي تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمال الطلاب والطالبات لخدمة الدين ثم المليك والوطن، حاثاً في الوقت ذاته جميع الطلاب على بذل قصارى جهدهم للتفوق والتميز في دراستهم الجامعية، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الجامعة من أنشطة وبرامج متنوعة، وخدمات وتسهيلات تقدمها الجامعة على مدار العام الدراسي .

// انتهى //

13:41ت م

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