السعودية اليوم / محافظ أحد المسارحة يطمئن على سير الدراسة في أول أيام العام الدراسي



أحد المسارحة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

زار محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ومدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث الدكتور علي بن محمد عطيف اليوم، مدرسة السر الابتدائية "بنين" ، للاطمئنان على بدء سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد .

وفي مستهل الزيارة ، دشن المحافظ ، برنامج الاسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين ، بعدها تجولها على الفصول التعليمية ومصادر التعلم، مستمعاً خلالها لشرح عن البرامج والمناشط التي تنفذها المدرسة بما يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

كما اطلع الريثي وعطيف على برنامج الأسبوع التمهيدي المعد للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، بمشاركةً عدد من أولياء أمور الطلاب، متمنين لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز.

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13:38ت م

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