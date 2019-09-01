السعودية اليوم / مرور الحدود الشمالية ينفذ خطة تسهيل الحركة المرورية تزامناً من انطلاق العام الدراسي الجديد



عرعر 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

نفذت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية اليوم تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بالمنطقة خطة تسهيل الحركة المرورية أثناء دخول وانصراف الطلبة من خلال توزيع الدوريات في الشوارع الرئيسية والميادين ومنع التجاوزات المرورية أثناء دخول وانصراف الطلاب والطالبات بالمنطقة .

وأوضح مدير إدارة مرور الحدود الشمالية العقيد مشبب القحطاني أنه بناءاً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لتوفير كل ما شأنه في خدمة أبناء المنطقة فقد أعدت إدارة مرور المنطقة خطتها المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد والمتمثلة في نزول ما يقارب 30 دوريه مابين رسميه وسريه توزعت علي الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور الهامه لتنظيم سير الحركة المرورية بالمدنية بشكل انسيابي يضمن توفير الأمن المروري لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أنه تمركز بعض الدوريات بالقرب من أفرع الجامعة لتوفير تسهيل الحركة المرورية بالإضافة إلى تواجد دوريات على مداخل المدنية لمنع الشاحنات أثناء دخول المدارس .

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13:31ت م

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