السعودية اليوم / انتظام أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بينبع



ينبع 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

انتظم أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 1440 / 1441 هـ.

وأعدت الإدارة التعليمية ممثلة بالإدارات والأقسام التابعة لها، إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس خطة لاستقبال الطلبة، وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وقامت بتوزيع الكتب عليهم لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلبة وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، حيث عمدت إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلبة إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم من خلال الفعاليات التربوية الهادفة و توزيع الهدايا وبرامج الغذاء السليم والألعاب

ورحّب مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، بأبنائه وبناته الطلبة من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة بدأها بمتوسطة سهيل بن عمرو ،مؤكدًا لهم أنهم الأمل والمستقبل ، والوطن ينتظر منكم الكثير فهم أمل الغد، وأن الوطن لن يبنى إلا بسواعدهم ، ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجد ، داعيًا قادة المدارس ومنسوبيها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة جاذبة لأبنائنا الطلاب .

كما دشن فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم ، وقدم بعض الهدايا للطلاب وأولياء الأمور والتقط معهم الصور التذكارية.

من جهة أخرى شارك مساعدو مدير التعليم للبنين والبنات: سليم العطوي وعبدالعزيز القرافي وأديبة الفايدي ، وأكثر من 300 مشرف ومشرفة في برنامج زيارات ميدانية ،شملت جميع مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها واطلعوا خلال الزيارات على سير الدراسة، وانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم ، والاطلاع على توزيع المقررات الدراسية منذ اليوم الأول، والوقوف على التجهيزات المدرسية.

// انتهى //

13:21ت م

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ينبع 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسانتظم أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 1440 / 1441 هـ.وأعدت الإدارة التعليمية ممثلة بالإدارات والأقسام التابعة لها، إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس خطة لاستقبال الطلبة، وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وقامت بتوزيع الكتب عليهم لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلبة وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية للصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، حيث عمدت إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلبة إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم من خلال الفعاليات التربوية الهادفة و توزيع الهدايا وبرامج الغذاء السليم والألعاب الرياضية المتنوعة.ورحّب مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، بأبنائه وبناته الطلبة من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة بدأها بمتوسطة سهيل بن عمرو ،مؤكدًا لهم أنهم الأمل والمستقبل ، والوطن ينتظر منكم الكثير فهم أمل الغد، وأن الوطن لن يبنى إلا بسواعدهم ، ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجد ، داعيًا قادة المدارس ومنسوبيها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة جاذبة لأبنائنا الطلاب .كما دشن فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم ، وقدم بعض الهدايا للطلاب وأولياء الأمور والتقط معهم الصور التذكارية.من جهة أخرى شارك مساعدو مدير التعليم للبنين والبنات: سليم العطوي وعبدالعزيز القرافي وأديبة الفايدي ، وأكثر من 300 مشرف ومشرفة في برنامج زيارات ميدانية ،شملت جميع مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها واطلعوا خلال الزيارات على سير الدراسة، وانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم ، والاطلاع على توزيع المقررات الدراسية منذ اليوم الأول، والوقوف على التجهيزات المدرسية.// انتهى //13:21ت م0077

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