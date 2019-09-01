السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف: الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين جاءت لتواكب تحقيق رؤية المملكة 2030



سكاكا 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، جاءت لتواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، لينعم أبناء وطننا الغالي بحياة كريمة تضمن لهم رغد العيش.

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء

وعـد الأمير فيصل بن نواف الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية دليلاً على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالسعي للاستثمار في هذا القطاع التنموي المهم الذي يحقق للمملكة مكانة عالية في مصاف الدول المصنعة بأيادٍ سعودية تساعد في نهوض هذا البلد المعطاء وفق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في أبناء الوطن وبنائه.

وأكد سموه أن هذه الأوامر في مجملها وما تضمنته من فصل وإنشاء وزارات وهيئات تأتي لتطوير كل ما من شأنه تحقيق الازدهار في جميع قطاعات الحكومة بما يعود بالنفع ويوفر الحياة الكريمة لشعب هذا البلد الغالي الذي يسعى على إتمامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -.

// انتهى //

13:19ت م

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سكاكا 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، جاءت لتواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، لينعم أبناء وطننا الغالي بحياة كريمة تضمن لهم رغد العيش.وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه الأوامر أتت أيضاً لمواكبة التقدم الذي تتسابق له الدول والاستثمار الصحيح في مجال الذكاء الاصطناعي لما يمتلكه أبناء هذا الوطن من إمكانات تحتاج إلى تنميتها تحت مظلة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية وارتباطهما بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث حقق أبناؤنا الطلبة مراحل متقدمة في هذا المجال وصلوا من خلالها لمراكز عليا في المنافسات الدولية.وعـد الأمير فيصل بن نواف الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية دليلاً على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالسعي للاستثمار في هذا القطاع التنموي المهم الذي يحقق للمملكة مكانة عالية في مصاف الدول المصنعة بأيادٍ سعودية تساعد في نهوض هذا البلد المعطاء وفق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في أبناء الوطن وبنائه.وأكد سموه أن هذه الأوامر في مجملها وما تضمنته من فصل وإنشاء وزارات وهيئات تأتي لتطوير كل ما من شأنه تحقيق الازدهار في جميع قطاعات الحكومة بما يعود بالنفع ويوفر الحياة الكريمة لشعب هذا البلد الغالي الذي يسعى على إتمامه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -.// انتهى //13:19ت م0076

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