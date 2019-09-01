السعودية اليوم / مدارس الجوف تستقبل اليوم أكثر من 92 ألف طالب وطالبة



سكاكا 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت مدارس البنين والبنات في منطقة الجوف البالغ عددها 700 مدرسة اليوم أكثر من 92 ألف طالب وطالبة وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1441 هـ.

وبهذه المناسبة زار المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي , عددا من مدارس البنين صباح اليوم، واطمأن على سير الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي.

وحث الدكتور الغامدي المشرفين على الوقوف الفعلي على واقع المدارس، ورصد احتياجاتها من التجهيزات الإدارية والتعليمية، وتشجيع المدارس المتميزة في تنفيذ الأسبوع التمهيدي لطلاب المرحلة الابتدائية خصوصاً ، مؤكداً أهمية انتظام الطلاب في الدراسة، مشدداً على أهمية تحفيزهم وتشجيعهم في الدراسة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق الطلاب المتغيبين.

من جهة أخرى زار مساعدو المدير العام عبدالله بن أحمد الزيدان والدكتورة جميلة بنت كساب الشايع وأحمد بن مطلق المفرج عددا من المدارس، واطمأنوا خلال الزيارات على سير الدراسة، وانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم.

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13:15ت م

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