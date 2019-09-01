السعودية اليوم / انطلاق الأسبوع التمهيدي بمدارس محافظة أبوعريش



أبوعريش 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

دشن مدير مكتب تعليم محافظة أبوعريش الدكتور حسن الخضي اليوم، برنامج الطلاب المستجدين بمدرسة مدرسة صلاح الدين الأيوبي، بحضور مساعد مدير عام التوجيه والإرشاد بتعليم جازان طلال بكرين.

واشتمل البرنامج على التعريف بالطلاب، وتوزيع البطاقات المخصصة لهم، والهدايا وتوزيع الورود لكسر حاجز الخوف والرهبة لدى المستجدين.

وبهذه المناسبة، أكد مدير تعليم أبوعريش حسن الخضي، أهمية الأسبوع التمهيدي بالمدارس لتهيئة الطلاب المستجدين، وتحفيزهم للعلم، والتحصيل المدرسي، وتخريج جيل قادر على بناء وتنمية المجتمع، مشيداً بدور القيادة المدرسية في الارتقاء بالعملية التعليمية .

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13:11ت م

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