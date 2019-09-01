السعودية اليوم / منظمة ABET تعتمد 3 برامج أكاديمية بجامعة الملك خالد



أبها 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

حصلت 3 برامج أكاديمية بكليتي الهندسة وعلوم الحاسب الآلي في جامعة الملك خالد على اعتماد من منظمة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا الدولية المعروفة بـ " ABET "، حيث تم اعتماد برنامجي الهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية بكلية الهندسة وبرنامج نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي؛ لتكون جامعة الملك خالد من أولى الجامعات

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذا الاعتماد واحد من الأهداف التي تعمل الجامعة على تحقيقها، وصولاً لرؤيتها الاستراتيجية وخططها ضمن رؤية المملكة 2030.

من جهته أبان وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً لاعتماد برامجها الأكاديمية والمراجعة والتحديث المستمرين لها، بما يسهم في تحولها نحو الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعد شهادة بأن البرامج المعتمدة تلبي معايير الجودة المهنية التي يتم تأهيل الخريجين لها، وأن الخريجين من البرامج المعتمدة يتميزون بأساس علمي، ولديهم القدرة على الريادة في الابتكار والإبداع، وتوفير احتياجات التنمية، بما يزيد من ثقة أصحاب العمل وجهات التوظيف في خريجي الجامعة، ويزيد من فرصهم في الالتحاق بالوظائف المناسبة.

يذكر أن " ABET" منظمة غير حكومية تعتمد برامج التعليم ما بعد الثانوي في العلوم التطبيقية، والحوسبة، والهندسة، والتكنولوجيا ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية .

// انتهى //

13:10ت م

0070



أبها 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسحصلت 3 برامج أكاديمية بكليتي الهندسة وعلوم الحاسب الآلي في جامعة الملك خالد على اعتماد من منظمة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا الدولية المعروفة بـ " ABET "، حيث تم اعتماد برنامجي الهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية بكلية الهندسة وبرنامج نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب الآلي؛ لتكون جامعة الملك خالد من أولى الجامعات السعودية ، التي حصلت برامجها في كليتي الهندسة وعلوم الحاسب الآلي على الاعتماد المحلي" NCAAA "والدولي " ABET ".وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذا الاعتماد واحد من الأهداف التي تعمل الجامعة على تحقيقها، وصولاً لرؤيتها الاستراتيجية وخططها ضمن رؤية المملكة 2030.من جهته أبان وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً لاعتماد برامجها الأكاديمية والمراجعة والتحديث المستمرين لها، بما يسهم في تحولها نحو الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعد شهادة بأن البرامج المعتمدة تلبي معايير الجودة المهنية التي يتم تأهيل الخريجين لها، وأن الخريجين من البرامج المعتمدة يتميزون بأساس علمي، ولديهم القدرة على الريادة في الابتكار والإبداع، وتوفير احتياجات التنمية، بما يزيد من ثقة أصحاب العمل وجهات التوظيف في خريجي الجامعة، ويزيد من فرصهم في الالتحاق بالوظائف المناسبة.يذكر أن " ABET" منظمة غير حكومية تعتمد برامج التعليم ما بعد الثانوي في العلوم التطبيقية، والحوسبة، والهندسة، والتكنولوجيا ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية .// انتهى //13:10ت م0070

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