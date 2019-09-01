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أمير نجران: لنجعل من مدارسنا وجامعاتنا مصنعاً للإبداع ومنارة للثقافة
تحية إجلال وإكبار وتعظيم للأشاوس الشجعان من قواتنا العسكرية
متابعات الخليج 365 - علي الصقري - نجران
قال الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم، في كلمة للطلاب ومنسوبي التعليم، بمناسبة العام الدراسي 1441 هـ: “أنا سعيد أن أتحدث إليكم هذا الصباح، صباح بهي بوجودكم، صباح جميل بانتظامكم يتفاءل بنشاطهم وحماسكم”.
وأضاف: “نحن اليوم أمام أعظم استثمار في بلادنا يرعاه خادم الحرمين الشريفين ويرسم مستقبله سمو ولي عهده الأمين، ليفاخر بكم الوطن بين العالم”.
وتابع أمير نجران قائلاً: “أمامكم تحدٍّ عظيم، لكنه يصغر أمام هممكم وعزمكم لصناعة التحول والتغيير نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ فلنجعل من مدارسنا وجامعاتنا مصنعاً للإبداع ومنارةً للثقافة وسراجاً للوعي لإنماء بلادنا ومجتمعنا”.
أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي؛ أوصيكم بتقوى الله تمسكوا بدينكم اعتزوا بهويتكم الوطنية انشروا التسامح والاعتدال، فاخروا بإرث آبائكم وأجدادكم رسخوا قيمكم، وأصدق الدعاء لكم بالتوفيق وتحقيق الأمنيات وبلوغ الغايات الصحيحة.
وفي الختام قال سموه.. تحية إجلال وإكبار وتعظيم للأشاوس الشجعان من قواتنا العسكرية كافة على حدود الوطن وفي أرجائه في الداخل الذين بفضلهم بعد الله سبحانه وبوقوفهم نواصل تعليمنا اليوم ونمارس حياتنا في نعيم وأمان وراحة واطمئنان ودعوا لهم بأن يحفظهم الله ويسدد رميهم ويرحم الشهداء منهم وبالشفاء للمصابين.
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