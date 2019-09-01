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شكرا لقرائتكم محافظ حفر الباطن يشارك منسوبي التعليم انطلاقة العام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظ حفر الباطن يشارك منسوبي التعليم انطلاقة العام الجديد
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن
شارك محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد صباح، اليوم الأحد، منسوبي تعليم حفر الباطن بانطلاقة العام الدراسي الجديد وذلك في ابتدائية قرطبة بحي المحمدية، وتجول سموه في فصول المدرسة ملتقياً بأبنائه الطلاب ومعلميهم سائلاً الله تعالى أن يوفقهم، وداعياً المعلمين ببذل جهودهم من أجل خدمة طلاب المحافظة.
وبعد ذلك شارك المحافظ بتسليم الطلاب كتبهم الدراسية ومن ثم حضور الحفل المقام بهذه المناسبة، الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي الذي شكر الأمير منصور بن محمد على تلبية الدعوة ودعا بالتوفيق لأبنائه الطلاب ولزملائه في الميدان التربوي.
وتلا ذلك مسرحية بعنوان “العم قوقل” من تنفيذ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
ودشن الأمير منصور بن محمد مشروع مدارس الطفولة المبكرة في المحافظة والبالغ عددها 30 مدرسةً.
واختتم الحفل بتكريم أحد أبناء شهداء الواجب واحد الطلاب المجتازين برنامج التسريع بانتقاله من الصف الرابع إلى السادس.
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