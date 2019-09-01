2019-09-01

قرقاش: الحوار الذي تقوده السعودية هو الطريق للتقدم في اليمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد د. أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن، مؤكداً أن الحوار الذي تقوده السعودية هو الطريق للتقدم في اليمن.

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وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الأحد، أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني مثل القاعدة وداعش، مضيفاً أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

وأشار إلى أنه من المهم أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي للحد من التوتر وتجنب التصعيد.

وشدد د. أنور قرقاش على أن التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي.