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الاثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة العمل، اليوم، إن يوم الاثنين الموفق 23 سبتمبر الجاري سيكون يوم إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأضافت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيوافق يوم الاثنين 24 المحرم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019.
وتابعت وزارة العمل: “ننوه بأن يوم الاثنين المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل”.
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