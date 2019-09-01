الان تتابع المحكمة العليا: السبت الموافق 1/ 1/ 1441هـ غرة شهر محرم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365
أعلنت المحكمة العليا أن يوم السبت الموافق 1/ 1/ 1441هـ، حسب تقويم أم القرى، هو غرة شهر محرم لهذا العام 1441هـ.
وأصدرت المحكمة العليا بيانا بقرارها رقم: 124/ هـ وتاريخ: 2/ 1/ 1441ه، جاء فيه أن رئيس وأعضاء المحكمة العليا اطلعوا على ما ورد من المحاكم واللجان بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1441ه، مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1440هـ.
وأضاف البيان أنه “وبعد النظر والتأمل في جميع ما ورد فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء يوم الجمعة المذكور، بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم السبت الموافق 1/ 1/ 1441هـ، حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1441هـ.
ووقع البيان رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب، فضلاً عن الأعضاء: الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، ناصر بن حمد الوهيبي، الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان، فرحان بن يحيى الفيفي، محمد بن عبدالله الجارالله، أحمد بن حمد المزروع، حمد بن محمد أبانمي، محمد بن شريم الشعبي، سعيد بن بريك القرني، أحمد بن مقبول حكمي، أحمد بن محمد الأمير.
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