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شاركَ مساعد مدير جوازات محافظة الطائف، العقيد عبدالواحد النويمي؛ منسوبي التعليم ممثلين بابتدائية الملك فيصل، توزيع الكتب الدراسية اليوم، على الطُلاب بحضور مدير مكتب إشراف الشرق علي الزهراني؛ وقائد المدرسة زامل بن سعد العتيبي؛ وعدد من المشرفين التربويين.
وهنّأ العقيد "النويمي"؛ الطُلاب بالعام الدراسي الجديد، وأثنى على جهود المُعلمين وبدايتهم الجادة مع أول يوم دراسي، والدور الذي يُقدمونه نحو هذه الأجيال والسواعد التي ينتظرها الوطن.
وشاركَ أولياء الأمور في بعض الألعاب الترفيهية ضمن برنامج الأسبوع التمهيدي المُقام بالمدرسة، وتبادلوا مع النويمي الصور التذكارية، فيما اختتمت زيارته بالتقاط صورة جماعية ضمّت أولياء الأمور وأبناءهم من المُستجدين.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بالطائف قد اعتمدت قبل سنوات عدة مشاركة مديري الإدارات الحكومية في استقبال الطلاب مع أول يوم دراسي في كل عام، ومشاركة الهيئة التعليمية في الترحيب بالطلاب، والاطلاع على ما يُقدم في الميدان التعليمي، بإشراف ومتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 01:00 PM
أثنى على جهود المُعلمين وبدايتهم الجادة مع أول يوم وشارك أولياء الأمور فرحتهم"النويمي" يشارك منسوبي "تعليم الطائف" استقبال الطلاب وتوزيع الكتب الدراسية
شاركَ مساعد مدير جوازات محافظة الطائف، العقيد عبدالواحد النويمي؛ منسوبي التعليم ممثلين بابتدائية الملك فيصل، توزيع الكتب الدراسية اليوم، على الطُلاب بحضور مدير مكتب إشراف الشرق علي الزهراني؛ وقائد المدرسة زامل بن سعد العتيبي؛ وعدد من المشرفين التربويين.
وهنّأ العقيد "النويمي"؛ الطُلاب بالعام الدراسي الجديد، وأثنى على جهود المُعلمين وبدايتهم الجادة مع أول يوم دراسي، والدور الذي يُقدمونه نحو هذه الأجيال والسواعد التي ينتظرها الوطن.
وشاركَ أولياء الأمور في بعض الألعاب الترفيهية ضمن برنامج الأسبوع التمهيدي المُقام بالمدرسة، وتبادلوا مع النويمي الصور التذكارية، فيما اختتمت زيارته بالتقاط صورة جماعية ضمّت أولياء الأمور وأبناءهم من المُستجدين.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بالطائف قد اعتمدت قبل سنوات عدة مشاركة مديري الإدارات الحكومية في استقبال الطلاب مع أول يوم دراسي في كل عام، ومشاركة الهيئة التعليمية في الترحيب بالطلاب، والاطلاع على ما يُقدم في الميدان التعليمي، بإشراف ومتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.
، "النويمي" يشارك منسوبي "تعليم الطائف" استقبال الطلاب وتوزيع الكتب الدراسية ،
المصدر : الخليج 365
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