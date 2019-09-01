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أدى انقطاع التيار الكهربائي في إحدى مجمعات المدارس بحي السامر شمال شرق جدة والمكون من أربع مدارس (ابتدائيتان، ومتوسطة، وثانوية) للبنات، اليوم، إلى إخلائها من الطالبات.
وتسبب الانقطاع الكهربائي -والذي يتجدد مع بداية كل عام دراسي في هذا المجمع- إلى حدوث تكدّس أمام بوابات المدارس من أولياء الأمور الذين طالبوا بإيجاد حل لهذه المشكلة المتكررة مع بداية انطلاق العام الدارسي كل عام.
واضطرت إدارة إحدى المدارس بالمجمع، إلى تأجيل تسليم الطالبات الكتبَ الدراسية؛ نظرًا لوجودها داخل إحدى المستودعات بالمدرسة، وصعوبة فرزها وتوزيعها على الطالبات؛ وذلك وفقًا لأولياء أمور الطالبات.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 12:51 PM
فيما اضطرت إحدى مدارسه إلى تأجيل تسليم الكتاب لصعوبة الفرز والتوزيعفي أول أيام الدراسة.. انقطاع الكهرباء يُخلي مجمع بنات بجدة ويربك الآباء
أدى انقطاع التيار الكهربائي في إحدى مجمعات المدارس بحي السامر شمال شرق جدة والمكون من أربع مدارس (ابتدائيتان، ومتوسطة، وثانوية) للبنات، اليوم، إلى إخلائها من الطالبات.
وتسبب الانقطاع الكهربائي -والذي يتجدد مع بداية كل عام دراسي في هذا المجمع- إلى حدوث تكدّس أمام بوابات المدارس من أولياء الأمور الذين طالبوا بإيجاد حل لهذه المشكلة المتكررة مع بداية انطلاق العام الدارسي كل عام.
واضطرت إدارة إحدى المدارس بالمجمع، إلى تأجيل تسليم الطالبات الكتبَ الدراسية؛ نظرًا لوجودها داخل إحدى المستودعات بالمدرسة، وصعوبة فرزها وتوزيعها على الطالبات؛ وذلك وفقًا لأولياء أمور الطالبات.
، في أول أيام الدراسة.. انقطاع الكهرباء يُخلي مجمع بنات بجدة ويربك الآباء ،
المصدر : الخليج 365
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