- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عبّر عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة عاجة التابعة للقنفذة، عن استيائهم من نقل الطالبات لمدرسة كانت للطلاب قبل تهيئتها؛ حيث تفاجأت الطالبات خلال دخولهم في أول يوم دراسي، بأعمال ومخلفات الترميم تستقبلهم في مختلف مرافق المبنى؛ في مشهد لا يتناسب مع انطلاقة عام جديد.
وطالَبَ أولياء الأمور، بإيقاف الدراسة بذلك المبنى حتى يتم تهيئته بشكل مناسب؛ لأنه غير مخصص للطالبات، وقد تؤثر أعمال الترميم على صحة الطالبات بسبب انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها، بالإضافة إلى أن المنازل المجاورة تكشف المبنى.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 12:46 PM
انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها تُهدد الطالبات والمنازل المجاورة تكشف المبنىأعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور
عبّر عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة عاجة التابعة للقنفذة، عن استيائهم من نقل الطالبات لمدرسة كانت للطلاب قبل تهيئتها؛ حيث تفاجأت الطالبات خلال دخولهم في أول يوم دراسي، بأعمال ومخلفات الترميم تستقبلهم في مختلف مرافق المبنى؛ في مشهد لا يتناسب مع انطلاقة عام جديد.
وطالَبَ أولياء الأمور، بإيقاف الدراسة بذلك المبنى حتى يتم تهيئته بشكل مناسب؛ لأنه غير مخصص للطالبات، وقد تؤثر أعمال الترميم على صحة الطالبات بسبب انبعاثات مواد البناء ومخلفاتها، بالإضافة إلى أن المنازل المجاورة تكشف المبنى.
، أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال الترميم تستقبل طالبات مدرسة عاجة بالقنفذة.. واستياء بين أولياء الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.