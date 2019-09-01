السعودية اليوم / مدير سياحة القصيم يزور موسم عنيزة للتمور



عنيزة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

‏‫زار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح مزاد المدينة الغذائية في موسم عنيزة للتمور، اطلع خلالها على نشاط ساحة المزاد ومسار عربات نقل التمور، والبرامج المصاحبة.

وتجول المشيقح في السوق يرافقه رئيس الغرفة التجارية بعنيزة المشرف العام على الموسم نزار الحركان الذي قدم شرحاً عن أبرز ما سيقدم خلال الفترة المقبلة من الموسم فعاليات وبرامج، حيث سيتم التركيز على الجوانب التوعوية للمزارعين والمصنعين والتجار والمصدرين والتثقيفية للزوار والمتسوقين.

وعبر المشيقح عن سعادته بالزيارة للمدينة الغذائية "مقر مزاد موسم عنيزة للتمور"، مشيداً بالعمل الكبير الذي يؤديه الجميع ويمثل حراكا اقتصاديا وزراعياً وسياحياً مميزاً، ويعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي في منطقة القصيم ،التي تعيش موسما مميزاً بتواجد مزادات التمور في أغلب مدن ومحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن الصورة الجمالية للمدينة الغذائية جاءت من تكامل العناصر داخلها التي تعطي للزائر تجربة مميزة في كل مراحل حركة البيع والشراء اليومية.

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12:43ت م

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