‏ع / السعودية اليوم / بلدية أحد المسارحة تعتمد فتح مسارات جديدة للحد من الاختناقات داخل الأحياء



أحد المسارحة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

وقف رئيس بلدية ‎محافظة أحد المسارحة المكلف محمد بن عطيه فقيهي ورئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي، على عدد من أحياء المحافظة، وذلك للاطلاع عن كثب على الحالة التنظيمية لشوارع تلك الأحياء واعتماد مسارات جديدة تحد من الاختناقات لتسهيل الحركة المرورية.

واستمع رئيس البلدية إلى الآراء والمقترحات التي قدمها الأهالي للحد من العشوائيات التي تسهل عليهم تنقلهم في شوارع المحافظة وتحد من الزحام، مؤكداً أن إدارة الخدمات بالبلدية ستعمل على معالجة وضع الحفريات في عدد من الشوارع والطرق استجابة لمطالب.

// انتهى //

12:39ت م

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