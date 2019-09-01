السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل



الخليل 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واس

اعتقل جيشُ الاحتلال الإسرائيلي اليومَ فتًى فلسطينيًّا من مخيمِ العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل، بأن جيش الاحتلال اعتقل الفتى عزيز حبيب أولاد عيسى، من مخيم العروب، بعد أن فتش منزله وعبث بمحتوياته.

وفي ذات السياق، اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية، الطفل عبدالهادي أبو سنينة، في ساحات الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

// انتهى //

12:37ت م

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