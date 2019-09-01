السعودية اليوم / اجتماع وزاري للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجامعة العربية



القاهرة 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واس

يُعقد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بحضور وزراء الصحة في كل من مصر والأردن، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم أن الاجتماع يُعقد في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت يومي 19 و20 مايو الماضي في جنيف.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المهمة، منها انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبي الرئيس، ومشروع النظام الأساسي، واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين، إضافة إلى عرض الأمانة العامة نتائج تسليم وتسلم مهام الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن، وعرض الوضع الحالي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

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12:28ت م

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