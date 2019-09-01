السعودية اليوم / جامعة القصيم تقيم برنامجي "واعد وجدير" لتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا



بريدة 2 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

تُقيم جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة البحث العلمي غدًا برنامجين تدريبيين في البحث العلمي هما: "برنامج واعد، وبرنامج "جدير"، بمشاركة عدد من المتحدثين.

وتستهدف هذه البرامج التي ينظمها مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول من كل عام جامعي، أعضاء هيئة التدريس على درجة أستاذ مساعد للرجال والنساء، وكذلك المعيدين والمعيدات وطلاب وطالبات الدراسات العليا.

ويعد البرنامج الأول "واعد" برنامجًا تدريبيًا يعمل على تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد وإعدادهم في البحث العلمي بما يناسب المرحلة التي انتقل إليها عضو هيئة التدريس وهي أستاذ مساعد، كما يعمل البرنامج على إطلاع عضو هيئة التدريس الجديد على متطلبات الترقية العلمية، واشتراطات النشر العلمي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة عضو هيئة التدريس في المجال البحثي وتطوير أدائه، ورفع كفاءته المهارية في البحث واختيار الموضوعات العلمية، إضافة إلى التعريف بالإجراءات المتعلقة بمعايير النشر والتحكيم في أوعية النشر المعتمدة، كما يتعرف عضو هيئة التدريس خلال البرنامج على الخِدْمات التي تقدمها الجامعة في مجالات البحث العلمي.

في حين يعمل البرنامج الثاني "جدير" على تزويد طلاب الدراسات العليا بالاحتياجات البحثية اللازمة، والتوعية باحتياجات المرحلة البحثية الجديدة المقبلة، بهدف تعليمهم طرق البحث العلمي، وإطلاعهم على أحدث هذه الطرق، والتعرف على أساليب كتابة الرسائل العلمية واشتراطاتها، وإجادتها، والوصول للمهارة في وسائل البحث عن المعلومات والتعامل العلمي معها، وكذلك أفضل الطرق لمعالجتها، والتعريف بالآليات العلمية والنظامية لتسجيل الرسالة، فضلًا عن تعريف الطالب بالخِدْمات البحثية التي تقدمها الجامعات ومراكز البحوث للاستفادة منها.

ويتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا عن (مشكلات الرسالة الأكاديمية.. من اختيار الموضوع إلى المناقشة)، وكذلك الدورات التدريبية في مهارة اختيار موضوع الرسالة، وآلية بناء خطة الرسالة، ويستهدف البرنامج المعيدين والمعيدات وطلاب الدراسات العليا وطالباتها في مرحلة الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية اللغة العربية.

// انتهى //

12:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.