السعودية اليوم / سجون منطقة الباحة تنظم فعاليات اليوم العائلي للسجناء وأبنائهم



الباحة 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واس

نظمت إدارة السجون بمنطقة الباحة أمس, فعاليات اليوم العائلي للسجناء وأبنائهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، بحضور مدير سجون المنطقة العميد معيض بن أحمد القحطاني, بمقر إدارة السجن العام بالباحة.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير سجون منطقة الباحة العميد القحطاني، كلمة رحب فيها بالضيوف، مبينًا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من قِبل قيادة هذه البلاد - حفظها الله -، جعلت من السجون موطن إصلاح وتأهيل للنزلاء، مستعرضًا البرامج والأنشطة التي اعتمدتها المديرية العامة للسجون لتأهيل النزلاء بما يعود بالنفع على النزيل وأسرته،كما هنأ النزلاء وذويهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1441 هـ، وحثهم على الاجتهاد، واغتنام الفرص السانحة ،التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لجميع فئات المجتمع السعودي.

عقب ذلك بدأت المسابقات الترفيهية والثقافية التي شارك بها النزلاء مع أبنائهم.

وفي ختام الفعاليات، كرّم مدير سجون منطقة الباحة المشاركين والرعاة لهذا اليوم العائلي، كما تم توزيع الهدايا والحقائب والمستلزمات المدرسية على أبناء وبنات النزلاء.

// انتهى //

11:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.