السعودية اليوم / مصرع 25 شخصًا على الأقل في هجوم على مدينة قندوز الأفغانية



كابول 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واس

لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم بينهم 20 من أفراد الأمن نتيجة هجوم شنه مسلحو طالبان على مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأفغانية نصرت رحيمي اليوم: إن ما لايقل عن 85 شخصًا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيين أصيبوا في القتال الذي اندلع عقب شن هجوم منسق على المدينة أمس.

وأضاف رحيمي أنه تم تطهير المدينة بالكامل من مسلحي طالبان.

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11:43ت م

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