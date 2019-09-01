شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من 1 أكتوبر.. إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن «مسببات الحساسية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأحد)، أنه سيتم إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام التي تُقدّم للمستهلك خارج المنزل.
وأفادت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» أن هذا القرار سيبدأ اعتبارا من 2019/10/1.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، مثل (المطاعم، المقاهي، أكشاك الطعام المتنقلة والثابتة).
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