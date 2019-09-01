شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 24 محرم إجازة رسمية للقطاع الخاص.. لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن يوم الاثنين الموافق لتاريخ 24 محرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، سيكون إجازة رسمية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن ذلك يأتي لتزامنه مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وسيكون إجازة رسمية وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وهو ما يشمل جميع منشآت القطاع الخاص.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أخيراً أن يوم الاثنين 24 محرم (23 سبتمبر) الموافق لذكرى اليوم الوطني، إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي، إضافة إلى يوم الأحد الذي يسبقه، وذلك لوقوعه بين إجازتين رسميتين.
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