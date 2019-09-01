شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحن أمام عام جديد يتجدد فيه العطاء لوطن يستحق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم (الأحد) ميدانياً على بداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام، وشارك المعلمين برنامجهم الصباحي في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم.

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وزار آل الشيخ مدرسة الملقا الابتدائية في الرياض ووقف إلى جانبهم في ساحة الطابور الصباحي، مردداً معهم النشيد الوطني «للمجد والعليا» قبل بداية الحصة الأولى، متجولا بين فصول المدرسة، ومصافحاً الطلاب قبل دخولهم الفصل، ومشاركاً معهم فرحتهم بعودة العام الدراسي، واكتمال وجود الكتب على طاولاتهم داخل الفصول.

واستقبل آل الشيخ الطلاب المستجدين في المدرسة، وأولياء أمورهم، مؤكداً الدور الفاعل لولي الأمر شريكا مساهما في العملية التعليمية، وتحفيز الأبناء لبداية جادة ومثمرة، والانطباع الذي تتركه الساعات الأولى في نفوس هؤلاء الصغار للانطلاق نحو تشكيل مستقبلهم وطموحاتهم.

وفي ذات السياق، أثنى آل الشيخ على قادة المدارس والمعلمين بما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة، وتحقق طموحات قادتنا، مبيناً أننا أمام عام جديد فيه يتجدد العطاء لوطن يستحق الكثير، وتنتظم بعودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء.