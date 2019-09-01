شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة نجران: بدء التقديم لشغل 36 وظيفة إدارية.. لمدة 5 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت إمارة منطقة نجران اليوم (الأحد)، بدء تقديم الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 36 وظيفة إدارية، وذلك عبر منصة التوظيف «جدارة» من خلال الرابط الإلكتروني (https://mcs.gov.sa).

وأضافت إمارة نجران عبر حسابها في «تويتر» أن التقديم سيتاح إلكترونياً لمدة 5 أيام، حتى الساعة 12:00 مساء الخميس القادم.

وأوضحت الإمارة عبر «تويتر» آلية التقديم ومواعيده، والفئات المستهدفة، مبينة أنه سيتم صرف النظر عن أي طلب يتم تقديمه مباشرة إلى ديوان الإمارة.

Advertisements

وللاطلاع على آلية التقديم ومواعيده، والفئات المستهدفة في المنشورات التالية:

صور

صور

صور