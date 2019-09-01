شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني»: قبول 52 ألف متدرب ومتدربة للعام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد 1441/1440 قبول 52 ألفا و35 متدربا ومتدربة في الكليات التقنية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/1440، إضافة إلى استمرار القبول ببعض المنشآت التدريبية بمناطق المملكة.

وبينت المؤسسة في بيان لها أن أعداد المقبولين في الكليات التقنية بلغ 44214، منهم 34154 متدرباً في برنامج الدبلوم للبنين، و7718 في الدبلوم للبنات، كما بلغ عدد المقبولين في البكالوريوس 2342 متدرباً، فيما بلغ عدد المقبولين في برنامج الدبلوم في الكليات العالمية للبنين 1310 متدربين وفي الكليات التقنية العالمية للبنات 2301 متدربة في برنامج الدبلوم.

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وأضافت أن عدد المقبولين في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد بلغ 4210 متدربين، ولايزال القبول مستمراً بالبعض منها، إضافة إلى استمرار القبول في معاهد الشراكات الإستراتيجية البالغ عددها 30 معهداً والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية، من خلال 94 كلية تقنية للبنين و27 كلية تقنية للبنات، إضافة إلى 7 كليات عالمية للبنين والبنات و63 معهداً صناعياً ثانوياً.

من جهة أخرى، أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، استعداد جميع الوحدات التدريبية بمناطق المملكة لاستقبال المتدربين والمتدربات بدءاً من اليوم (الأحد) في جميع منشآت المؤسسة، مهيباً بالمتدربين الاستفادة من التجهيزات والمعامل التي وفرتها الدولة، حتى يكونوا متسلحين بالتدريب ومؤهلين للانخراط في سوق العمل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تأهيل أبناء وبنات الوطن في جميع التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل.