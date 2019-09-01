، شاهد حافلات نقل طالبات تجوب الباحة دون لوحات.. كيف نبلغ عن مخالفة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الباصات المجهولة" تثير حالة من القلق بين الأهالي تزامنًا مع أول يوم دراسي

فوجئ قائدو المركبات وأولياء أمور الطالبات بالباحة، اليوم الأحد، مع انطلاق العام الدراسي، بحافلات نقل الطالبات وهي تجوب الشوارع دون لوحات تسجيل مرورية؛ متسائلين عن السبب وراء هذه المخالفة، وهل هي بذلك تُعَد مجهولة؟

وقال عدد من أولياء أمور الطالبات لـ"الخليج 365" في عدة مواقع بتهامة وسراة الباحة: "فوجئنا بحافلات النقل المدرسي وهي تنقل بناتنا للمدارس اليوم دون لوحات مرورية رسمية، كيف نستطيع الرجوع للحافلة وقائدها عن طريقها في حال الحاجة لا سمح الله؟ وكيف نأمن على بناتنا بالنقل بهذه الصورة؟".

وأضاف عدد من قائدي المركبات: شاهدنا العديد من الحافلات اليوم بمنطقة الباحة دون لوحات تسجيل رسمية؛ فكيف سيتم الإبلاغ عن حافلة مخالفة؟ وكيف نتعامل لو حدث حادث مروري مع إحدى هذه الحافلات المجهولة؟ وكيف ستقيد ذلك دوريات وإدارة المرور؟

وتابعوا: إذا كان النظام لم يستثنِ مركبات دوريات المرور الرسمية والدوريات الأمنية والجيش أو الهلال الأحمر ومركبات نقل الموتى؛ فهل يستثني شركة متعاقدة لنقل فلذات أكبادنا وتضم بذلك أسطولًا كبيرًا من الحافلات؟

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