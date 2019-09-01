، شاهد.. "محافظ الأفلاج" يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة في 11 مدرسة ،

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دشن محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الأحد، مشروع الطفولة المبكرة بمدارس المحافظة، بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعده لشؤون تعليم البنين محمد البشر، وعدد من مسؤولي تعليم الأفلاج.
وقص الهزاني شريط انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة صباح اليوم الأحد بالابتدائية السابعة بليلى؛ معلنًا تدشين المشروع في مدارس المحافظة البالغ عددها 11 مدرسة على مستوى المحافظة وقطاعاتها التعليمية.
وثمّن في نهاية التدشين لتعليم المحافظة الاستعدادَ الأمثل لانطلاق مشروع الطفولة المبكرة، والتنظيم والتجهيز والإعداد الجيد لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
وكانت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج قد أنهت كافة استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد بمدارس الطفولة المبكرة، وأكملت كل التجهيزات والأثاث منذ وقت مبكر لتهيئة الأجواء المناسبة للدراسة، وضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.
ويهدف مشروع الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة الاستمرار الأمثل للفراغات والمساحات في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية)، كذلك رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق جغرافيًّا لمرحلة رياض الأطفال؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 11:03 AM
بهدف زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليمشاهد.. "محافظ الأفلاج" يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة في 11 مدرسة
دشن محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الأحد، مشروع الطفولة المبكرة بمدارس المحافظة، بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعده لشؤون تعليم البنين محمد البشر، وعدد من مسؤولي تعليم الأفلاج.
وقص الهزاني شريط انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة صباح اليوم الأحد بالابتدائية السابعة بليلى؛ معلنًا تدشين المشروع في مدارس المحافظة البالغ عددها 11 مدرسة على مستوى المحافظة وقطاعاتها التعليمية.
وثمّن في نهاية التدشين لتعليم المحافظة الاستعدادَ الأمثل لانطلاق مشروع الطفولة المبكرة، والتنظيم والتجهيز والإعداد الجيد لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
وكانت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج قد أنهت كافة استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد بمدارس الطفولة المبكرة، وأكملت كل التجهيزات والأثاث منذ وقت مبكر لتهيئة الأجواء المناسبة للدراسة، وضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.
ويهدف مشروع الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة الاستمرار الأمثل للفراغات والمساحات في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية)، كذلك رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق جغرافيًّا لمرحلة رياض الأطفال؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.
، شاهد.. "محافظ الأفلاج" يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة في 11 مدرسة ،
المصدر : الخليج 365
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