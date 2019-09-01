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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن تل أبيب ستفرض ما وصفه بـ"السيادة اليهودية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ باعتبارها "جزءًا من أرض إسرائيل".
وأضاف نتنياهو أثناء مشاركته في افتتاح السنة الدراسية الجديدة من داخل "مستوطنة القنا" المُقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية: "لن نقتلع أي شخص من هنا".
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، شدّد نتنياهو على أنه "لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف"؛ في إشارة إلى مستوطنة انسحبت منها إسرائيل من قطاع غزة، بالإضافة إلى 20 أخرى في عهد حكومة أرئيل شارون في العام 2015.
وتابع نتنياهو: "لن يكون هناك المزيد من عمليات الاقتلاع، سنطبق السيادة اليهودية على جميع التجمعات كجزء من أرض إسرائيل والدولة".
وكان نتنياهو قد صرّح -عشية انتخابات أبريل الماضي- وبعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة؛ أنه سيسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 10:51 AM
قال: لن نقتلع أي شخص من هنا وسنطبق السيادة اليهودية على جميع التجمعات
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن تل أبيب ستفرض ما وصفه بـ"السيادة اليهودية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ باعتبارها "جزءًا من أرض إسرائيل".
وأضاف نتنياهو أثناء مشاركته في افتتاح السنة الدراسية الجديدة من داخل "مستوطنة القنا" المُقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية: "لن نقتلع أي شخص من هنا".
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، شدّد نتنياهو على أنه "لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف"؛ في إشارة إلى مستوطنة انسحبت منها إسرائيل من قطاع غزة، بالإضافة إلى 20 أخرى في عهد حكومة أرئيل شارون في العام 2015.
وتابع نتنياهو: "لن يكون هناك المزيد من عمليات الاقتلاع، سنطبق السيادة اليهودية على جميع التجمعات كجزء من أرض إسرائيل والدولة".
وكان نتنياهو قد صرّح -عشية انتخابات أبريل الماضي- وبعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة؛ أنه سيسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
، نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كل المستوطنات.. لن يكون هناك "غوش قطيف" ،
المصدر : الخليج 365
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