، "العمل": يوم الإثنين 23 سبتمبر إجازة بمناسبة اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

قالت وزارة العمل، اليوم، إن يوم الإثنين الموفق 23 سبتمبر الجاري سيكون يوم إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها اليوم عبر "تويتر"، قائلة: تزامناً مع ذكرى #اليوم_الوطني للمملكة العربية السعودية الذي سيوافق يوم الإثنين 24 المحرم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019، تنوّه #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية بأن يوم الإثنين المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية وفقاً لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.