دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن ومسلح بسكاكا.. والشرطة تكشف التفاصيل

كشفت شرطة منطقة الجوف، عن تفاصيل واقعة قيام شخص بترويع المواطنين، عبر إطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بغرب مدينة سكاكا، الخميس الماضي، وقيامه بإطلاق النار في مواجهة رجال الأمن أثناء مباشرتهم التحقق من البلاغ حول الواقعة؛ ما أدى في النهاية إلى الرد عليه بالمثل، وسقوطه مصابًا في إحدى قدميه.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم، يزيد بن سعود النومس بأن دوريات الأمن باشرت، مساء يوم الخميس الموافق ٢٧-١٢-١٤٤٠هـ، بلاغًا بقيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة تسمى بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.

وتابع النومس: «عند وصول رجال الأمن إلى الموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم؛ ما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته، كما تم في الموقع ضبط ٢٢ ظرفًا فارغًا وسلاحين أبيضين».

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وأضاف النومس: «نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة في قدمه، وتم نقله إلى المستشفى؛ حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».

وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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