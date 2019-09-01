صحفي سعودي: معظم الشعب العربي سيقف مع إسرائيل في حال اجتاحت لبنان

قال الصحفي السعودي عبد الحميد الغبين، اليوم الأحد، أن معظم الشعوب العربية ستقف مع إسرائيل في حال شنت حرباً على تنظيم حزب الله اللبناني.

ونشر الغبين وهو محلل سياسي ورئيس مركز السياسي للدراسات، تغريدةً له على حسابه في "تويتر"، قال فيها: " أين سنقف إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان لاجتثات حزب الله؟".

وأضاف: " لقد تغير المشهد تماما عن 2006وتغيرت معه مفاهيم وقيم كثيرة إتجاه إسرائيل وحزب الله الأولى أثبتت الأحداث أنها دولة سلام والثاني ليس إلا الوجه القبيح لإيران ".

وأكد الصحفي الغبين وهو مُصنف ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة في المملكة العربية السعودية، أن "معظم الشعب العربي سيقف مع إسرائيل".

ونشر الصحفي في تغريديته مقطع فيديو لتدريبات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستعدادات سلاح الجو لأي طارئ مع لبنان.