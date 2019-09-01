بالصور: الأميرة دعاء بنت محمد تُدشِّن بطولة القنصليات على كأس الأمير سعود الفيصل

أعلنت الأميرة دعاء بنت محمد انطلاقة بطولة القنصليات الدبلوماسية لكرة القدم على كأس الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ اليوم (السبت)، في القاعة المغلقة بملعب الجوهرة، بمشاركة نحو ٣٠ فريقاً يتنافسون على كأس البطولة التي تستمر لـ10 أيام، كأول بطولة من نوعها، تقديراً لدور الفيصل في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي، ودعم القضايا العربية والإسلامية، ودعم الشباب على كافة المستويات. وفي كلمتها خلال الافتتاح، قالت الأميرة دعاء بنت محمد: «أُعلن افتتاح البطولة السداسية لكرة القدم لمنتخبات القنصليات العاملة في مدينة جدة، داعيه الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الفرق المشاركة في المنافسة على كأس الأمير سعود الفيصل». وأضافت: «بهذه المناسبة، أؤكد على أهمية الاهتمام بالرياضة من مراحل الطفولة مروراً بمرحلة المراهقة وما بعدها، لتعزيز القدرات العقلية لطلاب المدارس، وأهمية إدراج الأنشطة الرياضية والبدنية ضمن اليوم الدراسي».

وشددت الأميرة دعاء بنت محمد علي دور المدارس في نشر الوعي بأهمية الرياضة وممارسة الأنشطة الرياضية بين الطلاب في جميع الأعمار، فضلاً عن أنشطة ما بعد المدرسة، لما لها من أثر ينعكس إيجاباً على الطفل صحياً ونفسياً وسلوكياً، لصنع أجيال قادرة على العطاء والإنجاز، تسمو في بناء الحضارات ورقي الشعوب، لافتة إلى أن هذا ما تنص عليه رؤية ٢٠٣٠ لتنمية الإنسان والمكان. بعد ذلك، شاهدت الأميرة دعاء بنت محمد المباراة الأولى في البطولة بين فريقي إريتريا وبوركينا فاسو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بـ٣ أهداف، ثم قدَّم مدير البطولة إبراهيم البشير والمستشار الإعلامي درع البطولة للأميره دعاء بنت محمد. وأشار المدير التنفيذي، إلى أن بطولة القنصليات الدبلوماسية تأتي وفاءاً للأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ، وتهدف لإشاعة الألفة والمحبة بين الدول ومد جسور التعاون بينهم. وأعرب البشير عن شكره للأميرة دعاء بنت محمد لحضورها حفل التدشين، كما شكر كل من دعم البطولة، وخص بالشكر الهيئة العامة للرياض.