بالصور: وزير التعليم يشارك طلاب ابتدائية بالرياض الطابور مردّداً “للمجد والعلياء”

حضر #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ صباح اليوم، مع أبنائه الطلاب في ابتدائية الملقا بمدينة الرياض، الطابور الصباحي، وردّد معهم سلام الوطن “للمجد والعلياء”. وفي أول يوم دراسي اطمأن الوزير على التجهيزات المقدمة لهم كافة، وبادلهم التحايا وابتسامة الأمل والتفاؤل عند دخولهم الفصل. وكان وزير التعليم قد وجّه كلمة إلى منتسبي ومنتسبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1441هـ قال فيها: زملائي منسوبي ومنسوبات التعليم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أحدثكم من أحد فصول الصف الأول الابتدائي؛ ليصل صوتي لكم جميعاً في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ لأهنئكم بعامٍ دراسي جديد، نرسم فيه المستقبل وفق آمالكم وتطلعاتكم، ونسند معلميكم ومعلماتكم في مهمتهم السامية ورسالتهم العظيمة.

وأضاف، في كلمته الموجهة إلى الطلاب والطالبات،: لقد بذلنا جهدنا لنوفر لكم بيئة تعليمية مناسبة، جُهِّزتْ لكم كي تستفيدوا من إمكاناتها، فأنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم، لذا عملنا بشكل كبير على تطوير المقرر الدراسي، والاهتمام بالتقويم؛ ليقيس ما يجب قياسه من معايير تعليمية، والعناية بالمبدعين والموهوبين منكم تحفيزاً وتكريماً، فهم علماء الغد.