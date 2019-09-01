تطوير التعليم تكشف تفاصيل وظائف مهنة مساعد معلم

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى ”مساعد معلم” لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وذلك في عدد من مناطق المملكة، حيث تأتي تلك الوظيفة المستحدثة التي لم تكن موجودة بالمدارس الحكومية إلا بنسبة قليلة بعد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخراً وأوضحت تطوير التعليم، في بيان لها، أن التعيين سيكون على الدرجة الأولى من المستوى الأول للحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع دبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد . كما يعين على الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلوم لا تقل مدته عن عامين دراسيين . بينما يتم تعيين ”مساعد معلم” عند الحاجة على الدرجة الثالثة من المستوى الأول للحاصل على الشهادة الجامعية في إحدى التخصصات المناسبة لمجال عمل هذه الرتبة .

وحول مهام الوظيفة ومسؤوليتها ، أوضحتها ” تطوير التعليم ” كالتالي :

1- المساعدة في ضبط الفصل الدراسي والإشراف على الطلاب أثناء الدوام المدرسي والنقل والمكتبة والمقصف وغير ذلك .

2- العمل في الفصل الدراسي مع الطلاب من خلال متابعة القراءة أو العمل التمثيلي أو الإنتاج المسرحي تحت إشراف المعلم .

3- الاطلاع بمساعدة معلم التربية الخاصة على الخطط التعليمية الخاصة بكل طالب بهدف المساعدة عن معرفة تنفيذ هذه الخطط بتوجيه من معلم التربية الخاصة .

4- مساعدة الطلاب أثناء مراجعة دروسهم، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه .