صورة فضائية دقيقة للمسجد النبوي بمناسبة العام الهجري

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التقط القمر الاصطناعي الإماراتي “خليفة سات”، صورة فضائية واضحة وعالية الدقة، للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، بمناسبة العام الهجري الجديد. ولدى “خليفة سات”، خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%، كما يوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.





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